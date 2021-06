Livelo e Sicoob anunciam parceria bilateral entre seus programas de benefícios

Começou a operar nesta terça-feira (29) uma parceria entre a Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, e o Coopera, programa de fidelidade e marketplace da cooperativa de crédito Sicoob. A iniciativa garante que os clientes da Livelo e os participantes do Coopera possam transferir seus pontos entre os programas e aproveitar as vantagens ofertadas pelas duas instituições.

A novidade chega com o objetivo de ampliar o acesso a recompensas, tanto para os clientes Livelo quanto para os participantes do Coopera. Além disso, permite o aumento de capilaridade da Livelo, já que os clientes Coopera estão presentes em todas as regiões brasileiras e possuem diferentes perfis: desde o pequeno empreendedor até grandes produtores.

"Essa parceria só tem a agregar na operação de ambas as instituições, pois oferece um mecanismo de fidelização do cliente, fortalece as marcas, incrementa o ticket, aumenta o fluxo entre os programas e amplia a frequência de vendas. Já para o nosso negócio, especificamente, representa a entrada do modelo de cooperativismo, que possui amplo potencial de crescimento na economia, fortalecendo ainda mais a base de parceiros e de movimentações", explica Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

De acordo com Marcos Vinicius Viana Borges, diretor de Operações do Sicoob, a parceria estabelece novas fronteiras para o setor. "O foco está no participante, na ampliação do seu poder de escolha, pois ele terá um mundo de oportunidades para utilizar os seus pontos da forma que desejar", afirma. Ele avalia que, com o acordo, as instituições fortalecem a relação com o cliente e deixam claro que ele é centro das atenções.

Ao transferir os pontos para a Livelo, os clientes poderão usar o saldo acumulado para trocar por mais de 800 mil opções de produtos e serviços, como itens para casa, eletrônicos, moda, cuidados pessoais e vouchers de delivery. Além disso, os participantes do programa de recompensas também podem usar os seus pontos na solução de cashback, por meio do "Pontos Viram Dinheiro", que permite transformar o saldo de pontos em dinheiro direto na conta.

No Coopera, os participantes têm acessos a diversos produtos, serviços e experiências que podem ser adquiridos por meio de pontos e/ou cartão de crédito, além das opções de resgate em crédito na fatura do cartão, aportes na conta capital e na previdência privada para os Cooperados do Sicoob.

Para transferir pontos entre os programas, o primeiro passo é estar cadastrado na Livelo e no Coopera. Depois, de forma online e por meio das plataformas de cada empresa, o cliente poderá enviar seus pontos para o programa parceiro. O valor mínimo para transferência é de 7 mil pontos, sendo o valor máximo de 100 mil pontos. Cada ponto Coopera equivale a 1 ponto Livelo. A parceria é válida tanto para clientes antigos de ambas as plataformas, como para novos clientes.