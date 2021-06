Lojas Colombo abre quarta filial em cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre

Depois de anunciar a compra da catarinense Feirão dos Móveis , a Lojas Colombo anuncia que está aumentando o tamanho da operação no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (1 de julho), estreia a quarta loja da rede em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com abertura de 14 empregos.