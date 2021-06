Banco do Brasil lança edital de concurso para quase 4,5 mil vagas

O Banco do Brasil (BB) anunciou a abertura de concurso para o preenchimento de 4.480 vagas (veja os detalhes das vagas abaixo) para o cargo de escriturário. Do total de vagas, 2.240 são para provimento imediato, enquanto que as demais são para formação do cadastro de reservas. Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio até a data da contratação.

As jornadas serão de 30 horas semanais, com salário inicial de até R$ 3 mil, além de uma série de benefícios, como auxílio-creche, auxílio filho com deficiência, vales transporte e alimentação e planos de saúde.

O edital foi divulgado na manhã desta quinta-feira (24). As inscrições custam R$ 38,00 e se encerram em 28 de julho. As provas serão aplicadas no dia 26 de setembro. Diferentemente das últimas edições, conforme comunicado pelo BB, a edição deste concurso será de nível nacional.

Os detalhes estão no edital, que pode ser conferido no site do banco (www.bb.com.br/concurso) ou na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), que aplica o concurso.

Confira as informações sobre as vagas:

2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios;

240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

Mais detalhes: A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; e previdência complementar.