Plano de recuperação judicial da RR Shoes, dona da Via Uno, é aprovado pelos credores

pedido, em julho de 2020 O plano de recuperação judicial da calçadista gaúcha RR Shoes, com sede em Santo Antônio da Patrulha e proprietária da marca Via Uno, foi aprovado nessa quarta-feira (23) pelos credores. A decisão ocorre quase um ano depois da entrada com o. Agora, o processo aguarda a homologação no Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha.

demitiu mais de 800 trabalhadores Com mais de 10 anos de atuação no mercado calçadista, a fabricante já enfrentava dificuldades, mas viu a situação se agravar após a crise gerada pela pandemia. O passivo chegou a R$ 40,4 milhões, distribuído entre mais de 1.100 credores. Com os problemas trazidos pela Covid-19, a empresa fechou duas unidades, em Teutônia e Caraá, e

Apesar desse cenário, a organização teve retomada do crescimento, com aumento das vendas e a contratação de mais de 500 funcionários nos últimos meses. Atualmente, a companhia tem cerca de 900 colaboradores.

"O processo permitiu restabelecer a confiança dos trabalhadores, fornecedores e credores financeiros, que mantiveram o fornecimento de matéria-prima e fomentaram a atividade", destaca o sócio do escritório Medeiros, Santos & Caprara, que lidera a reestruturação, Silvio Luciano Santos. A RR Shoes obteve, ainda, acordo com o sindicato e autorização da justiça para antecipar o pagamento de créditos trabalhistas, diminuindo o impacto social da recuperação judicial.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de Santo Antônio da Patrulha, Celso Inácio da Silva, comenta que a entidade foi uma das que fecharam acordo com RR Shoes devido ao receio de a empresa fechar as portas e não conseguir honrar o pagamento dos funcionários demitidos. "Nos últimos meses estamos vendo que a empresa voltou a contratar e estamos confiantes de que a situação vai começar a melhorar. Esperamos que mais vagas de emprego sejam abertas", diz Silva.

fábrica da Picadilly O sindicato representa hoje cerca de 1,5 mil trabalhadores empregados no município. A estimativa da entidade, no entanto, é que o número de empregados na indústria calçadista local poderia ser maior. Cerca de 3 mil postos de trabalho podem estar ativos nessa indústria caso a operação da RR Shoes volte aos níveis pré-pandemia e aseja reativada. Um cenário possível, de acordo com o presidente do sindicato dos trabalhadores.

O sócio da Cheetah Capital, responsável pela reestruturação financeira e operacional da marca Via Uno, Luciano Hillesheim, enfatiza que a fabricante implementou ferramentas de governança e gestão. "Com a aprovação pelos credores, além de ter a novação do passivo e uma programação de pagamento dos débitos, a empresa terá prazo para seguir o crescimento sustentável previsto no planejamento estratégico, gerando caixa e honrando seus compromissos", afirma.

O sócio da RR Shoes Ramon Rabelo ressalta que, com a aprovação do plano e a iminente retomada da economia, está muito confiante na recuperação da companhia. "Os clientes já estão sinalizando com novos pedidos, o que acarretará no aumento da capacidade de produção e contratação de novos colaboradores"