Estado divulga informações sobre venda da Sulgás

O governo gaúcho publicou, no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, o aviso de abertura do data room - sala de informações - para interessados na privatização da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás).

A sala de informações é um ambiente digital que irá disponibilizar ao mercado uma série de documentos referentes à companhia, para dar suporte e permitir que possíveis compradores façam a avaliação. As informações subsidiaram a elaboração de relatórios durante os estudos do processo de privatização.

A partir de agora, estão previstas visitas e reuniões técnicas com interessados em adquirir o controle da Sulgás, para que conheçam detalhes técnicos, jurídicos, contábeis, atuariais e demais áreas da empresa.

Para dar mais visibilidade e interação com os grupos interessados, também há previsão de road show (eventos itinerantes), bem como audiência pública para comunicar e tirar dúvidas da sociedade. Nos meses seguintes, haverá o leilão e posterior liquidação e transferência de controle.

Informações relevantes, como manual para procedimentos de diligências, podem ser encontradas no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que seguirá comunicando as principais informações sobre as privatizações para a população acompanhar os processos.

Em 2 de julho de 2019, a Assembleia Legislativa aprovou o PL 265/2019, que autorizou a desestatização da Sulgás. A Lei 15.299 foi sancionada e promulgada dois dias depois.

A partir da autorização legislativa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi contratado pelo governo do Estado, em 24 de setembro de 2019, para conduzir o processo. No primeiro quadrimestre deste ano, a empresa investiu R$ 11 milhões em expansão da rede em diversos municípios.