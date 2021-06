Laghetto abre quase 200 empregos em dois novos hotéis da rede

Os dois novos integrantes da rede Laghetto vão abrir quase 200 vagas de emprego na Serra Gaúcha. Os dois hotéis, sendo que um será o maior do grupo hoteleiro, vão abrir em agosto em Gramado, segundo a rede. A oferta de vaga vai significar expansão de quase 40% no quadro de funcionários do Laghetto.

Hoje a rede tem 492 empregados. A nova oferta passará o quadro para 682 pessoas. Entre os hotéis, vai estar um resort, que será o maior da rede.

No Rio Grande do Sul, outras empresas estão com vagas abertas.

O Golden Gramado Resort Laghetto terá 150 vagas de emprego e será o maior empreendimento da rede, com 345 apartamentos e infraestrutura com piscinas, fitness center, salas de jogos e videogames, espaços kids, saunas secas e úmidas, quadras de tênis e poliesportivas e serviços de alimentação.

Outros 40 postos serão abertos no Laghetto Stilo Vita, com 140 apartamentos, junto ao Vita Boulevard, primeiro complexo multiuso de Gramado, com salas comerciais, restaurantes e imóveis residenciais. O Vita foi erguido no antigo Estádio do Gramadense, detalha o grupo. O Stilo Vita será o primeiro a abrir após a pandemia.

Os novos empreendimentos elevam o tamanho da rede para 19 unidades, sendo 11 na cidade serrana. Gramado é um dos maiores polos de turismo do Brasil. A rede passará ainda a mais de 2 mil leitos em seis cidades.