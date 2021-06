CIEE-RS lança campanha para os jovens

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) lançou a segunda etapa da campanha "Todo o futuro importa". Com apoio de mais de 80 organizações de diferentes portes e segmentos e depoimentos de estagiários e aprendizes, o movimento procura sensibilizar a sociedade da importância em se preservar as oportunidades de trabalho ao jovem em meio à pandemia. O movimento alerta para o alto índice de desemprego. "O início da vida profissional representa ao jovem uma oportunidade única de aprendizado e direcionamento de carreira", explica o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto. A campanha pode ser conferida em cieers.org.br/todofuturoimporta.