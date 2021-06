Ouro fecha em queda no dia e perde quase 6% na semana

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta sexta-feira (18) e perdeu quase 6% na semana, prejudicado pelo dólar forte em meio a especulações de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode antecipar o ciclo de aperto da política monetária, após decisão considerada da última quarta-feira.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto recuou 0,33%, a US$ 1.769,00 por onça-troy, perda de 5,89% na semana - a mais acentuada desde o início da pandemia.

O presidente da distrital de St. Louis do Fed, James Bullard, afirmou à CNBC que espera uma alta de juros no final de 2022 e que o BC dos Estados Unidos "abriu oficialmente" o debate sobre retirada de estímulos, conhecido como "tapering".

A previsão contraria a visão majoritária entre o dirigentes da instituição, que projetam o primeiro aumento em 2023, conforme mostrou o gráfico de pontos divulgado na quarta.

Os comentários intensificaram a busca pelo dólar, que se encareceu e impôs pressão a commodities. Após a decisão do Fed, os juros dos Treasuries também tiveram forte alta, embora o movimento tenha se revertido no dia seguinte. "A combinação de dólar firme e juros dos Treasuries altos é uma carga pesada ao ouro", avalia o Commerzbank.

O banco, no entanto, pondera que o quadro não justifica a escala da desvalorização dos últimos dias. Isso porque o prazo de dois anos para elevação de juros é muito longo para causar um impacto material no mercado hoje. "Mantemos nossa previsão de ouro a US$ 2 mil no final do ano. No entanto, o risco negativo para essa projeção aumentou", explica a instituição financeira.