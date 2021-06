BRF adquire Grupo Hercosul com objetivo de avançar no segmento pet food

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, dá mais um importante passo na concretização dos seus planos de crescimento. A BRF Pet – sua subsidiária – assinou nesta sexta-feira (18) contrato de compra e venda do Grupo Hercosul, produtora gaúcha de rações para cães e gatos.

Este movimento fortalece a geração e a diversificação de negócios para atender às crescentes demandas dos consumidores nesse setor. Com a aquisição, a BRF quer se tornar uma das líderes desse segmento no Brasil até 2025, conforme mencionado no plano Visão 2030, divulgado em dezembro do ano passado.

“Este é um grande passo para atingirmos nossos objetivos e ambição. Temos uma enorme oportunidade pela frente e estou certo de que unir a capilaridade e a robustez da BRF, com os excelentes produtos, marcas reconhecidas e estrutura operacional do Grupo Hercosul, será fundamental para concretizarmos nossa jornada de sucesso”, afirma Lorival Luz, CEO Global da BRF.

A operação contempla a aquisição de 100% do capital social das empresas que compõem o Grupo Hercosul, formado pela: Hercosul Alimentos, Hercosul Comercial, Hercosul Transportes e Hercosul Internacional; que detém duas unidades produtivas, sendo uma em Ivoti, no RS, e a outra, recentemente construída em Juan León Mallorquín, no Paraguai, quatro centros de distribuição (três no Brasil e um no Paraguai) e frota própria de transporte.

O fechamento da operação permitirá que a BRF acelere o desenvolvimento da sua capacidade produtiva, rede logística, marcas e inovação no mercado de pet food, além de impulsionar o canal de distribuição especializado. A unidade fabril do Paraguai possui uma das estruturas mais modernas da América Latina, com capacidade para mais do que dobrar a sua produção atual.

“Os benefícios vão além das sinergias de marca e comercial, já que a BRF conta com vantagens competitivas na cadeia de insumos para a produção de pet food. O Grupo Hercosul representa um passo importante para concretizarmos nossa ambição, anunciada em nossa visão 2030, de sermos protagonistas nesse mercado até 2025”, afirma Marcel Sacco, vice-presidente de Novos Negócios da BRF.