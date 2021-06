Liderança se conquista pelo exemplo, afirma Paulo Vellinho

O empresário Paulo Vellinho, 92 anos, foi escolhido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) para nomear o prêmio concedido pela entidade para lideranças que se destacaram na valorização da Capital no ano de 2020. A primeira edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinho ocorre nesta terça-feira, reconhecendo os trabalhos de diferentes áreas em oito categorias: Comércio, Empreendedor, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, Marketing e Comunicação, Política, Serviços e Turismo. A premiação será transmitida pelo YouTube da entidade. Em entrevista, Vellinho relembra os caminhos percorridos para alcançar uma trajetória de mais de 60 anos de carreira, incluindo a fundação da Springer, uma das empresas pioneiras no ramo de ares-condicionados, e a presidência de entidades representativas como a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), e refletiu sobre os compromissos que um empreendedor deve ter com a sociedade.

Jornal do Comércio - Como o senhor avalia a homenagem feita pela ACPA ao colocar seu nome para intitular os prêmios outorgados pela entidade?

Paulo Vellinho - Vejo com emoção esta homenagem que a ACPA está me outorgando. Como de hábito em toda minha vida procurei servir sem servir-me, e, assim sendo, essa homenagem se constitui em mais uma emoção, pois jamais esperava uma surpresa dessa grandeza.

JC - O prêmio é destinado a empresas e indivíduos que atuam em Porto Alegre e aqui fazem ações positivas. Como o senhor acredita que um empreendedor deve se aproximar de suas comunidades?

Vellinho - A despeito de ter vivido praticamente os meus 92 anos em Porto Alegre, conquistei com meus feitos de amor e dedicação extrapolar os limites do meu país de do próprio mundo. Na minha visão, o empreendedor tem compromissos sagrados: perseguir sempre a qualidade que deve ser inerente ao que se produz, não só porque isso significa honestidade como também demonstração de inteligência, pois produzir bem com qualidade e responsabilidade é sempre mais econômico do que remendar o que foi mal feito. Fora isso, produzir é sempre plural, ou seja, fruto do trabalho de uma equipe. A empresa é parte integrante da comunidade e portanto deve ser respeitada; a empresa está sempre comprometida com a força de trabalho e deve ser sempre respeitada; sendo a empresa parte da comunidade deve acreditar e praticar o seu respeito coma mesma, pois é inadmissível uma empresa não ser feliz e bem sucedida. Se assim não o for, estará traindo o seu compromisso comunitário.

JC - Na sua percepção, o que é preciso para formar boas lideranças no setor empresarial?

Vellinho - Exemplo de comportamento. Liderança não se compra, não se vende, se conquista pelo exemplo; mais ainda: líderes não se fabricam, pois eles já nascem com vocação para liderar.

JC - O senhor presidiu a Springer em um momento de início da indústria de ares-condicionados. Hoje, eles estão cada vez mais presentes em empresas e residências. Na época, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou para popularizar um produto pouco conhecido mas com potencial?

Vellinho - O ar-condicionado não foi inventado pela Springer, mas é sim um produto que nasceu pela nossa percepção de sua necessidade como fator de saúde conforto e bem estar. Para chegar onde chegamos, foi necessário muita determinação para quebrar preconceitos que sempre estiveram presentes, e para vencê-los foi necessário um trabalho de marketing respaldado no posicionamento dos formadores de opinião destacados nas sociedades, como por exemplo médicos.

JC - Quais os principais desafios enfrentados pelos empreendedores atualmente?

Vellinho - Habilitar-se para atender uma demanda que cresce exponencialmente no mundo inteiro.

JC - O que é preciso para aumentar a competitividade da economia nacional e estadual perante um contexto cada vez mais globalizado?

Vellinho - Olhar para frente e não para os lados, lembrando-se sempre que perfeição é um alvo infinito ou seja um desafio para aprimorar cada vez mais o produto de tecnologia de processo e de produto.