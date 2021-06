GM adia mais uma vez a retomada da produção na fábrica de Gravataí

Prevista para o dia 3 de agosto, a fábrica da General Motors (GM) em Gravataí adiou a retomada da produção para o dia 16 do mesmo mês. O motivo, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), ainda é o mesmo - a falta de componentes.

ocorre há meses O sindicato relata que os funcionários foram informados nesta quinta-feira (17) sobre o atraso, que já. O retorno vale apenas para o primeiro turno, de acordo com o sindicato. Ainda não há informações sobre o segundo e terceiro turno.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, afirmou ao Jornal do Comércio que a interrupção na produção de automóveis é preocupante.

"A GM é responsável direta por mais de 40% da arrecadação do município via distribuição do ICMS. Indiretamente, o valor é ainda maior. A interrupção na produção dos automóveis ao longo de meses nos preocupa. Porém, a companhia não realizou demissões e deve seguir operando no município. Mantemos contato permanente com a empresa e esperamos que a retomada aconteça em breve e com bastante velocidade. O mercado de venda de automóveis está reaquecendo", relata Zaffalon.

Os contratos dos trabalhadores da GM de Gravataí estão suspensos desde abril deste ano. Atualmente, trabalham na unidade apenas as equipes de manutenção.