Bolsas da Ásia fecham mistas, após Fed sugerir que pode antecipar elevação de juros

As bolsas da Ásia e do Pacifico fecharam sem direção única nesta quinta-feira (17), um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizar que poderá começar a elevar juros mais cedo do que se imaginava.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,93% em Tóquio hoje, a 29.018,33 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,42% em Seul, a 3.264,96 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões positivos, enquanto o Hang Seng subiu 0,43% em Hong Kong, a 28.558,59 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,22% em Taiwan, a 17.345,69 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no azul, sustentados por ações dos setores de eletrônicos e tecnologia. O Xangai Composto avançou 0,21%, a 3.525,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,16%, a 2.359,40 pontos.

Na quarta-feira, o Fed manteve sua política monetária inalterada, como se esperava, mas surpreendeu investidores ao indicar em seu gráfico de pontos que poderá anunciar seu primeiro aumento de juros já em 2023, e não mais em 2024. Além disso, o BC americano elevou suas projeções de inflação para este e o próximo ano, diante da persistência da alta dos preços nos EUA.

"O Fed pode ter enviado uma mensagem mais agressiva aos mercados do que muitos esperavam", comentou Yeap Jun Rong, estrategista do IG, em nota a clientes. Yeap, contudo, fez a ressalva de que visões divergentes entre membros do comitê de política monetária do Fed sugerem que "muito vai depender" de como será a recuperação econômica dos EUA.

À 0h desta sexta-feira (18), o Banco do Japão (BoJ) faz seu anúncio de política monetária, mas não há expectativa de mudanças.

Já na Oceania, a bolsa australiana caiu nesta quinta, após encerrar os quatro pregões anteriores em níveis recordes. O S&P/ASX 200 recuou 0,37% em Sydney, a 7.359,00 pontos, pressionado pelo setor minerador, que reagiu mal a uma decisão da China de liberar parte de suas reservas de metais numa tentativa de conter a tendência de alta dos preços de commodities. (Com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press).