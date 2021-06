Hospital Humaniza começa a operar nesta segunda-feira

Será inaugurado nesta segunda-feira (14) o mais novo hospital de Porto Alegre. Localizado na rua Ramiro Barcelos, o Hospital Humaniza é um empreendimento do CCG Saúde, que recentemente foi comprado pelo Grupo NotreDame, operadora de saúde, considerada uma das maiores do Brasil, com sede em São Paulo, pelo valor de R$ 1,06 bilhão. A cerimônia, às 10h, contará com as presenças do governador Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entre outros convidados.

O hospital reúne o que existe de mais moderno na área da saúde. A construção do Humaniza recebeu um investimento inicial de R$ 100 milhões, sendo cerca de R$ 57 milhões na obra e R$ 43 milhões na aquisição de equipamentos de última geração. Estão previstos mais R$ 200 milhões ao longo de 10 anos.

"Há 40 anos Porto Alegre não recebia um hospital projetado desde a sua planta, ou seja, que fosse iniciado do zero", destaca o médico Francisco Antonio Santa Helena, fundador e presidente do conselho de administração do CCG Saúde.

São 200 leitos clínicos, 20 leitos individuais de CTI, um centro cirúrgico moderno com 10 salas e hemodinâmica, 30 leitos de observação e emergência 24 horas em todo o subsolo do prédio. "É um orgulho entregar o Humaniza, ele é um hospital muito bem aparelhado e com uma gestão moderna e está voltada ao acolhimento das pessoas, o que é uma característica do CCG", cita o médico.

A tecnologia é um dos destaques do hospital. O Humaniza não utiliza papéis, ou seja, tudo ocorre via computador, com softwares adequados, que estão presentes em todas as fases do processo. E para qualificar ainda mais, o hospital conta com o auxílio de IA (Inteligência Artificial) no apoio de médicos, enfermeiros e demais funcionários.

Santa Helena informa, inclusive, que o hospital recebeu na última terça-feira, uma nova tecnologia em hemodinâmica, destinada à parte de cardiologia, que chegou a Porto Alegre de navio vindo do porto de Santos (SP). Tão logo desembarcou, foi instalado no hospital. "São equipamentos de alta tecnologia e eles necessitam passar por aferições, que demoram até 15 dias", salienta ele.

Por enquanto, serão ativados 100 leitos neste primeiro momento - o restante deve entrar em operação a partir de julho. Santa Helena explica que o hospital ainda está recebendo equipamentos que, pela complexidade, demoram para chegar. Por outro lado, Santa Helena comemora o bom momento, destacando que o empreendimento foi projetado para atender a população do Rio Grande do Sul.

Em relação ao público e as modalidades de acesso ao Humaniza, o médico explica que os atendimentos via convênio estão em análise. "Nós teríamos para começar, na próxima semana, os convênios; só que nós estamos pedindo um tempo; isto para convênios tipo IPE - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e outros. Pedimos esse tempo para iniciarmos essa caminhada com muita segurança e qualidade".

Santa Helena acrescenta que, até o mês julho, provavelmente, entre quatro e cinco parceiros vão utilizar a estrutura do Humaniza. Ele argumenta que esta prática está ligada a uma ideia de governança de uso da estrutura com eficiência e qualidade, principalmente evitando ociosidade e custos.