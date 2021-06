RS receberá investimento de R$ 5,2 bilhões em mobilidade e logística

Um robusto plano de investimentos nas estradas do Rio Grande do Sul, sustentado por concessões e recursos próprios do governo gaúcho, foi anunciado nesta quarta-feira (9) pelo governador Eduardo Leite. Somente para a área de mobilidade e logística, o chamado programa Avançar prevê R$ 5,2 bilhões a serem aplicados, sendo R$ 3,9 bilhões nos próximos cinco anos oriundos das empresas privadas que arrematarem as rodovias que serão concedidas e R$ 1,3 bilhão por meio de aportes do Estado, que serão desembolsados até o final de 2022.

em matéria do Caderno Dia da Indústria Jornal do Comércio, publicada em 25 de maio. Nessa quarta-feira o governador, em um evento-híbrido, com a presença de diversos políticos no Palácio Piratini e através de live pelas redes sociais do Executivo, detalhou que são três eixos de ações dentro do Avançar: sustentabilidade, pessoas e crescimento. No encontro, ele focou nesse último segmento, salientando os tópicos da logística e mobilidade. O plano de investimentos públicos em infraestrutura por parte do governo gaúcho havia sido antecipado

As concessões previstas pelo governo gaúcho terão uma duração de 30 anos e envolverão 1.131 quilômetros de rodovias sendo que a consulta pública quanto aos empreendimentos que serão licitados será aberta a partir de18 de junho, por 30 dias. Leite frisa que nos primeiros cinco anos de atuação da iniciativa privada a estimativa é de um investimento de R$ 3,9 bilhões, contudo no total das três décadas do contrato os aportes deverão chegar a cerca de R$ 10,6 bilhões. O governador adianta que a expectativa é de que, com as novas concessões, em cinco anos sejam duplicados 317 quilômetros, em dez anos 411 quilômetros e em 30 anos 687 quilômetros.