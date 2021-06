Petróleo fecha estável, em sessão volátil com estoques dos EUA e Irã no radar

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem impulso nesta quarta-feira (9), com o Brent estável e o WTI bem perto disso, em baixa modesta. Investidores avaliaram o relatório semanal de estoques da commodity nos Estados Unidos, divulgado pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), e também a possibilidade de o Irã vender mais barris no mercado internacional.

O petróleo WTI para julho fechou em queda de 0,13% (-US$ 0,09), em US$ 69,96 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto terminou estável, em US$ 72,22 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

O petróleo subia no início do dia, ampliando os ganhos da sessão anterior. No fim da manhã, chegou a desacelerar logo após o relatório do DoE, mas logo voltou a níveis similares ao quadro anterior ao dado. Os estoques de petróleo dos EUA recuaram 5,241 milhões de barris, acima da previsão de queda de 2,3 milhões de barris dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, mas os estoques de gasolina aumentaram acima do esperado e a produção média diária de petróleo também subiu.

Além disso, há expectativas por negociações com o Irã. Caso os EUA aceitem retirar sanções contra o país, o regime iraniano pode restaurar a maior parte de sua produção em um mês, de acordo com um executivo local do setor.

O quadro mais próximo da estabilidade de hoje pode ser visto como uma consolidação, após ganhos recentes do petróleo. A Rystad Energy afirma em relatório que os contratos atingiram máximas recentes em anos diante da melhora na perspectiva para a demanda, com o avanço da vacinação contra a covid-19, sobretudo em países desenvolvidos. Isso pode levar a uma queda substancial nos estoques do óleo pelo mundo no segundo semestre, acredita a consultoria.