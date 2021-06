TK Elevator lança solução interativa para elevadores

Apostando na tecnologia como um diferencial de mercado, a TK Elevator (antiga thyssenkrupp Elevadores) lançou nesta terça-feira (8) um novo produto: o AGILE Mirror. Trata-se de uma interface touchscreen multimídia pela qual, em uma tela de 44 a 52 polegadas colocada na cabine do elevador onde tradicionalmente fica instalado um espelho comum, o usuário poderá ler notícias, verificar a previsão do tempo, a temperatura, acompanhar um comunicado do edifício e interagir com o equipamento.

O Head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator para a América Latina, Eduardo Caram, destaca que a concepção da ideia surgiu na unidade de Guaíba e levou cerca de três anos e meio para ser materializada. A solução será, neste primeiro momento, disponibilizada para o mercado da América Latina, inclusive para o Brasil, e, posteriormente, será expandida para os mais de 150 países em que a companhia possui atuação. O executivo informa que a tecnologia é compatível com elevadores novos e também antigos.

Um dos grandes atrativos do AGILE Mirror, segundo Caram, é possibilitar colocar os avisos do prédio de maneira digital. “O síndico, da casa dele, pode fazer remotamente o comunicado, sem precisar imprimir papel e colar dentro do elevador”, detalha. Entre os segmentos em que o novo produto deverá ter maior inserção estão os edifícios residenciais de alto luxo, empreendimentos comerciais, aeroportos, shopping centers, redes de supermercados (que poderão aproveitar a tecnologia para divulgar as ofertas do dia), entre outros.

Caram prefere não falar em valores do item, pois se trata de uma solução customizada e o preço depende de fatores como o tamanho da cabine do elevador em que será instalada. O novo pacote de produtos digitais da TK Elevator inclui ainda o lançamento do AGILE Painel de Operação, que permite ao condomínio substituir os tradicionais botões de dentro do elevador por um display touchscreen. Com ele é possível bloquear o acesso a andares e divulgar informações como, por exemplo, destacar um eventual aniversário que esteja ocorrendo no salão de festas do prédio.

Conforme o Head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator, a unidade de Guaíba está se tornando uma referência dentro do grupo quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, o complexo está contratando mais 20 a 30 engenheiros para criação de novos softwares. Um aplicativo que deve ser disponibilizado em breve pela companhia prevê a possibilidade de acionar o elevador através do smartphone. Hoje, a planta da empresa no Rio Grande do Sul, somadas as partes de produção de elevadores, desenvolvimento de softwares e administrativa, conta com em torno de 1 mil funcionários.

Sobre o mercado nacional de elevadores, Caram diz que o segmento foi fortemente impactado pela pandemia de coronavírus no ano passado, com uma retração na ordem de 15%, porém, no momento, encontra-se aquecido. A perspectiva é que as vendas desses equipamentos apresentem um crescimento de cerca de 10% neste ano, totalizando algo em torno de 9,5 mil unidades comercializadas no Brasil.