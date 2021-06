Ouro fecha em baixa, após oscilar entre perdas e ganhos, com dólar forte no radar

O ouro fechou em queda, nesta terça-feira (8) sem muito impulso. O metal chegou a subir em parte da sessão, mas inverteu o sinal, em meio à valorização do dólar durante a sessão. Analistas dizem que esse mercado monitora os sinais da inflação nos Estados Unidos e da política monetária.

O ouro para junho fechou em baixa de 0,24%, em US$ 1.892,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Nas máximas do dia, o ouro chegou a superar a marca de US$ 1.900 a onça-troy, mas perdeu fôlego adiante. O Swissquote afirma que o contrato está novamente testando essa marca e que a inflação mais elevada apoia o metal, embora a perspectiva de que os juros possam subir nos EUA contenha o movimento.

Há expectativa pela publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, com investidores atentos à trajetória da inflação e em seus potenciais impactos na política monetária do país.