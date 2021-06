Coco Bambu abrirá no Park Shopping Canoas sua segunda unidade gaúcha

restaurante Coco Bambu Cinco anos após chegar ao Rio Grande do Sul, onde estreou no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, oestá abrindo sua segunda loja em solo gaúcho. A unidade será inaugurada no ParkShopping Canoas, no início de 2022, e deve gerar cem empregos, entre oportunidades diretas e indiretas.

Segundo a administração do Coco Bambu, o investimento inicial no novo empreendimento foi de R$ 4 milhões. O novo espaço tem 500 metros quadrados e capacidade total para 200 lugares.

Assim como a unidade da Capital, o restaurante terá música ao vivo e estande de vendas de produtos da marca. Além do amplo cardápio de vinhos nacionais e internacionais, o Coco Bambu oferece variedades de bebidas de selo próprio - vinhos tinto e branco, espumantes brut e rosé, cerveja e cachaça - para consumo no local ou compra separada. O Coco Bambu também oferecerá, em Canoas, serviço de delivery via telefone ou aplicativo.

Atualmente, a rede, fundada em Fortaleza (CE), conta com 49 lojas em todo o País. E a intenção é expandir para 110 unidades em todos os estados brasileiros até 2025, com expectativa de gerar 18 mil empregos.