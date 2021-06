Recuperação judicial dos donos da West Coast é aprovada por credores

Os credores do Grupo Priority, dono das marcas de calçados West Coast e Cravo & Canela, aprovaram nesta segunda-feira (7) o plano de recuperação judicial da empresa. A medida, solicitada em dezembro de 2019, teve como motivo o grande endividamento da empresa, causado pela crise no setor calçadista. Na época, a empresa afirmou que a medida é necessária para pagar os credores e para a continuidade do processo de reestruturação financeira.

A dívida sujeita à recuperação é de R$ 34,75 milhões, que serão divididos por 1.211 credores. Do total, R$ 16,48 milhões serão destinados a bancos. Outros R$ 4,67 milhões serão usados para saldar dívidas trabalhistas com 802 funcionários.

Segundo o advogado Silvio Santos, do escritório Medeiros, Santos & Caprara, que conduziu a recuperação judicial, o plano aprovado agora será submetido à homologação pela Justiça. “No máximo em duas semanas esperamos que seja deferido”, afirma.

Depois de homologado o plano, os primeiros pagamentos devem começar a ocorrer em até três meses para dívidas de menor porte. Outros credores terão carência de até 24 meses para início dos pagamentos, em função da pandemia de Covid-19. O prazo para encerramento das dívidas pode chegar a 20 anos. “O plano foi entregue em março de 2020, logo antes da pandemia, e teve que ser refeito para refletir o cenário do mercado calçadista após a crise provocada pela Covid-19. Houve uma sensibilização dos credores para entender a situação do setor”, explica Santos.

Fundado em 1987, o grupo, com sede em Ivoti, possui cerca de 6,5 mil pontos de venda no Brasil, e também exporta calçados para mais de 40 países. A companhia possui em torno de 600 funcionários, divididos entre a unidade de Ivoti e duas plantas industriais no estado de Sergipe.