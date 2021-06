Aquisição pela NotreDame permitirá maior expansão da CCG Saúde

Com a operação concentrada atualmente na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos, o CCG Saúde, após a confirmação da compra pelo Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) nesta segunda-feira (7) por R$ 1,06 bilhão, espera ampliar suas atividades para as demais localidades do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. A companhia já possui atuação emFlorianópolis.

O diretor-executivo Financeiro do CCG Saúde, Fabio Rossetto, adianta que a perspectiva é crescer no restante do Estado, possivelmente, por aquisições de operadoras de saúde e hospitais. A transação com o Grupo NotreDame Intermédica não significará necessariamente mudança de gestão do CCG Saúde. "Nas últimas aquisições que o GNDI fez, eles têm mantido a administração", aponta. Porém, Rossetto acrescenta que há um acompanhamento mais próximo do grupo dessas novas unidades e uma orientação quanto ao planejamento a ser seguido.

Ele adianta que é provável que o nome CCG Saúde seja mantido, sob o "guarda-chuva" do novo proprietário. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do GNDI informou que somente após a aprovação do negócio por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) será possível determinar qualquer ação em relação à marca e aos beneficiários.

Contudo, Rossetto frisa que os atuais clientes do CCG Saúde serão favorecidos. "O grande ganho para o nosso usuário é contar com o que tinha antes, mas sob a gestão de uma rede nacional, com tudo o que eles trarão de novidades", argumenta. A perspectiva é que também aumente o número de funcionários da empresa gaúcha, hoje em torno de 1,3 mil colaboradores.

O fundador e presidente do conselho de administração do CCG Saúde, Francisco Antonio Santa Helena, revela que a companhia já vem despertando interesse do mercado há alguns anos. Especificamente com o GNDI, as negociações começaramem novembro de 2020. O médico reforça que um dos fatores que tornou o CCG Saúde ainda mais atrativo foi o projeto do Hospital Humaniza.

O complexo da rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, tem a sua inauguração oficial prevista para a próxima segunda-feira, e na terça-feira inicia atividades como cirurgias, hospitalizações, entre outras. Cerca de 80 leitos deverão estar disponíveis em julho - a pleno funcionamento, serão 200 leitos.

Sobre o Grupo NotreDame Intermédica

Atuando desde 1968, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) é uma operadora de saúde que oferece soluções em saúde e odontologia, sediada em São Paulo. Ao longo dos anos, vem se destacando pela rápida e constante evolução na área da saúde por meio de sua estratégia de verticalização, a qual resulta em fusões e aquisições contínuas. Atualmente, com 6,6 milhões de beneficiários, é a maior empresa de saúde do País.

Em 2014, o fundo de investimentos norte-americano Bain Capital assumiu o controle acionário do Grupo NotreDame Intermédica. Já em abril de 2018, a companhia realizou um IPO (Oferta Pública Inicial em inglês).

Em 2020, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 817,9 milhões. Hoje, a rede Própria do GNDI possui uma estrutura de atendimento distribuída nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais que soma 29 hospitais, 88 centros clínicos, 23 prontos-socorros autônomos, 14 centros de medicina preventiva, 12 unidades para exames de imagem, 86 pontos de coleta de análises clínicas e 2 centros de saúde exclusivamente dedicados ao público 50 (NotreLife 50 ).