CCG Saúde é comprado pelo Grupo NotreDame por R$ 1,06 bilhão

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) anunciou nesta segunda-feira (7) a aquisição da CCG Saúde, mais conhecida como Centro Clínico Gaúcho, por R$ 1,06 bilhão, marcando sua entrada no mercado gaúcho. O negócio inclui o Hospital Humaniza, em Porto Alegre, a rede de 20 centros clínicos, 13 unidades laboratoriais de análises clínicas (Laboratório Marques D’Almeida) e uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.

De acordo com a Notre Dame, o valor será pago à vista, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8 vezes o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2022, quando consideradas as sinergias planejadas. A transação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde (ANS). Quando aprovada, o GNDI passará a deter cerca de 13,6% de market share na Região Metropolitana da cidade de Porto Alegre.

"O Centro Clínico Gaúcho se destaca pela qualidade na prestação de serviços e tem várias sinergias com nosso negócio, em especial em áreas como medicina preventiva e telemedicina. Entramos no Rio Grande do Sul confiantes de oferecer saúde de qualidade por meio de uma das principais operadoras verticalizadas de planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde do Estado", afirma Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica.

inauguração do Hospital Humaniza Fundado em 1991, em Canoas, a CCG Saúde registrou, em 2020, faturamento líquido de R$ 371 milhões, com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. Após a entrada do Fundo de Investimentos Kinea na sociedade, em 2019, ampliou seu crescimento e sua expansão focou-se em aproveitar o potencial na área de planos de saúde para o segmento corporativo. Hoje, opera com uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde, sendo 80% do mercado corporativo, localizados majoritariamente na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na área de planos odontológicos, possui 4,7 mil beneficiários. Outro destaque veio este ano quando anunciou a, em Porto Alegre, que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.

Com 53 anos de atuação, o GNDI é, hoje, a maior operadora de saúde do Brasil, com 6,6 milhões de beneficiários. Atuando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, sua rede própria possui uma estrutura de atendimento que soma, atualmente, 28 hospitais, 88 centros clínicos, 23 prontos-socorros autônomos, 14 centros de medicina preventiva, 12 unidades para exames de imagem, 86 pontos de coleta de análises clínicas e dois centros de Saúde exclusivamente dedicados ao público com mais de 50 anos (NotreLife 50+).

A aquisição da CCG Saúde faz parte de um plano de expansão do GNDI na região Sul do País que se iniciou em 2019, com a compra da operadora de saúde paranaense Clinipam. Em 2020, o grupo fez a aquisição da Lifeday Planos de Saúde Ltda., além das unidades do Hospital do Coração em Balneário Camboriú (SC) e Londrina (PR).