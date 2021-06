Instituto Atlantos realiza ação de conscientização em Porto Alegre contra carga tributária

O sábado (5) de sol foi dia de buzinaço e muita informação contra a alta taxa de impostos cobrados no Brasil – a carga tributária chega a 41,25% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário (IBPT).

A ação do Instituto Atlantos, apoiada pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e o Fórum da Liberdade, tem como ponto central a Rótula das Cuias (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135), em Porto Alegre. Desde às 10h e até às 13h, representantes estão divididos em várias sinaleiras e caminhando pela Orla do Guaíba distribuindo flyers que detalham o peso dos impostos no País e a posição ocupada pelo Brasil em rankings de liberdade econômica, saúde, educação e segurança. Também está sendo feita a entrega gratuita da 25ª edição do livro Pensamentos Liberais, organizado do IEE.

“A população trabalha 146 dias para pagar tributos e, ao mesmo tempo, recebemos serviços públicos de baixa qualidade, que não atendem a população. Temos uma máquina pública inchada e ineficiente”, aponta a presidente do Instituto Atlantos, Ornella di Lorenzo, direto do local.

O Brasil está entre os últimos colocados em rankings globais de áreas como Saúde (é o 65º entre 93 nações no Health Care Index 2021), Educação (58º entre 79 países no PISA 2018) e Segurança (116º colocado entre 163 no Global Peace Index 2019).

Ornella comenta que a comunidade está convidada a participar do evento de carro, aderindo ao buzinaço ou comparecendo pessoalmente para receber o material e conversar com os associados dos institutos. A organização pede para que os participantes façam uso de máscaras de proteção facial e respeitem o distanciamento durante a manifestação.