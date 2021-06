Startup de resíduo reciclável

O Ciclo, startup integrante do Grupo Recicla, surgiu para comprar o resíduo reciclável gerado por qualquer pessoa através da instalação de um contêiner em locais com grande fluxo de consumidores. O grupo tem 30 anos de experiência na reciclagem de 2 milhões de quilos de resíduos por mês recolhidos de mil clientes da Região Sul. A meta do Ciclo é instalar até 50 contêineres e empregar 120 pessoas até o final de 2022 na Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte gaúcho. Com sede em Cachoeirinha, o Ciclo já tem contêineres no supermercado Max Center, em Alvorada, e Avenida, em Xangri-lá, e terá um projeto piloto no hipermercado Big na cidade. Os espaços coletam resíduos como papel, papelão, embalagem longa vida, plástico duro, plástico filme, plástico de bebidas e suas tampas, além de alumínio.

Doenças zoonóticas

Todos os anos, 2 milhões de pessoas morrem por doenças zoonóticas, transmitidas de animais para humanos como dengue, ebola, zika e, agora, a Covid-19, que, com base em algumas evidências científicas, teria surgido do morcego, segundo a OMS. Apesar de ser a tese mais aceita até agora, o único consenso entre os pesquisadores para explicar uma das causas dos demais vírus é a degradação do meio ambiente, lembrada neste sábado (5 de junho).

Volpato segurança

A empresa de segurança Volpato passou por uma reestruturação da infraestrutura de TI, desenvolvida pela Netfive. O resultado do trabalho foi uma redução de 60% no volume de incidentes, além de maior agilidade nos atendimentos dos usuários. O modelo de trabalho utilizado foi o SmartNOC 24x7, uma terceirização completa da TI, com monitoramento do ambiente 24 horas por dia, sete dias por semana.

Parcerias Fröhlich

A Fröhlich de Ivoti aposta de novo neste ano no fomento a projetos culturais, educacionais, esportivos e sociais através de leis de incentivo fiscal, renovando as parcerias contempladas em 2020. Entre os projetos, estão a Opus Produções, de Porto Alegre; a União Jovem do Rincão (UJR), de Novo Hamburgo; a FADI de Dois Irmãos e a APAE em Ivoti.

Cartões sementes

Os shoppings Praia de Belas e Iguatemi Porto Alegre presentearam neste sábado seus clientes com cartões sementes para plantio e uma amostra de compostagem na celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Pelo meio ambiente

O Grilo Mobilidade prepara um calendário especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado sábado, 5 de junho. Neste sentido, oferece nos dois primeiros domingos do mês (6 e 13 de junho) pulos gratuitos, com o uso do cupom Puloverde para incentivar os porto alegrenses a usar seu serviço, com veículos 100% elétricos e contribuir para uma cidade sem poluição sonora e sem emissão de CO2. Mais ações no decorrer do mês.

H Química com práticas sustentáveis

A H Química procura combinar a fabricação de componentes com equipamentos e práticas sustentáveis. É na fabricação das espumas em máquina contínua, com o mínimo de águas de lavagem e baixíssima emissão de vapores; é no uso de 90% de materiais que seriam destinados a aterros industriais para produção de espumas aglomeradas; e incorporando nas formulações de várias espumas fabricadas ali determinado percentual de polióis elaborados a partir da soja, reduzindo o consumo de petróleo. Além da fábrica em Dois Irmãos [RS], desde 2016, ela conta com um parque fabril localizado em Bezerros [PE]. Com isso, consegue atender os segmentos calçadista, moveleiro, automotivo, moda, naval, aeronáutico, entre outros, do sul ao norte do país.