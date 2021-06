Masson abre as portas de loja conceito no ParkShopping Canoas

estreia no ParkShopping Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A unidade oferece serviços personalizados e produtos exclusivos, incluindo grifes internacionais como Cartier, Chloé, Gucci, Botega Venetta e Illesteva. A primeira loja conceito da tradicional ótica MassonCanoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A unidade oferece serviços personalizados e produtos exclusivos, incluindo grifes internacionais como Cartier, Chloé, Gucci, Botega Venetta e Illesteva.

Somando 150 anos, a varejista - que já teve 26 lojas espalhadas no País - deve inaugurar mais três unidades no Rio Grande do Sul: uma no Vale do Sinos, outra na Serra e uma terceira no Centro Histórico de Porto Alegre.

Segundo o CEO da empresa, Gustavo Maia, a operação de Canoas faz uma releitura "de toda a história" da marca, e conta com um mix de produtos "diferenciados", que vai desde grifes internacionais de armações, óculos de grau e solares até repaginação visual e visagismo visual, com análise da personalidade, do formato de rosto e da imagem que o cliente deseja transmitir.

O executivo também destaca o ambiente da nova loja, pensado para passar uma ideia de "luxo acessível", com elementos na arquitetura, como o cimento queimado na fachada - que dá "um ar de modernidade" - e um painel verde que remete à sustentabilidade; além de móveis com granito para destacar os produtos.