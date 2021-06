Ouro fecha em alta, com queda de juros dos Treasuries e do dólar ante rivais

O contrato futuro mais líquido de ouro fechou em alta nesta sexta-feira (4) apoiado pelo enfraquecimento do dólar e a queda dos juros dos Treasuries, que responderam negativamente à divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o Payroll, com criação de vagas aquém do esperado.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho avançou 0,99%, a US$ 1889,8 a onça-troy, mas registrou queda semanal de 0,67%.

Segundo o Departamento de Trabalho dos EUA, a economia americana criou 559 mil empregos em maio, abaixo da mediana de expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 700 mil. O resultado pressionou o dólar no mercado internacional, o que ajudou commodities ao torná-las mais baratas e, dessa forma, mais atraentes.

A consequente redução dos rendimentos dos Treasuries também contribuiu para pressionar o ouro, uma vez que ambos competem como reserva de segurança. "O ouro estourou após o relatório de emprego decepcionante", resume o analista Edward Moya, da Oanda.