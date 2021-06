Feira do Azeite Novo em Porto Alegre conta com rótulos premiados internacionalmente este sábado

Os azeites produzidos no Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil vêm se destacando em concursos que atestam a qualidade do azeite de oliva extravirgem em todo o mundo. E neste sábado (5), esses rótulos estarão à disposição dos consumidores no Feira do Azeite, que acontece no Pátio da Secretário de Agricultura, em Porto Alegre.

O evento, parceria do Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva) com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), ocorre sempre no primeiro e terceiro sábados do mês no pátio da Secretaria, que fica na Av. Getúlio Vargas, 1.384, bairro Menino Deus. O horário é das 8h às 12h.

A comercialização vem sendo realizada com todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pelas autoridades de saúde. Por isso, é obrigatório o uso de máscara, tanto para expositores quanto para os visitantes. Além disso, também é respeitado o distanciamento entre as bancas. Vale lembrar que a degustação dos azeites está temporariamente suspensa.

O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, destaca que os ótimos resultados podem ser atribuídos ao conjunto de investimentos utilizados no processo e a Feira é uma ótima oportunidade para o consumidor conhecer de perto essa produtos de qualidade diferenciada.

“Desde a produção de mudas até a armazenagem do produto, não se tem poupado tecnologias, nos viveiros de mudas, no manejo de campo, na colheita e na extração do azeite. São recursos importantes iguais ou até superiores a olivicultura estrangeira. Os olivicultores brasileiros não abrem mão de um azeite verdadeiramente extravirgem e agora estão à disposição dos consumidores na Feira do Azeite”, afirma.

Estarão à disposição dos consumidores apenas rótulos de azeite extravirgem produzidos a partir da colheita realizada neste ano, recém-finalizada. Algumas marcas presentes na Feira foram recém premiadas em alguns dos principais concursos do mundo, como o ITÁLIA IOOC (International Olive Oil Contest), o NY IOOC 2021, em Nova Iorque, nos Estados Unidos e o Japan Olive Oil Prize. Apenas neste ano, já são 39 medalhas conquistadas pelo produto nacional.

Com o intuito de prestar solidariedade aos mais necessitados, o Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva) vai disponibilizar pontos para a coleta de agasalhos, que posteriormente serão doados a entidades assistenciais. Se você tem roupas que não utiliza mais, doe para quem precisa!