HUB da Saúde e grande operação da Leroy Merlin serão as principais âncoras do Pontal Shopping

inauguração prevista para setembro de 2022 Com, o Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre, terá como principais âncoras a rede de materiais de construção Leroy Merlin, que instalará no local sua maior loja dentro de um shopping, e um HUB da Saúde, consolidando a proposta de associar o varejo a um serviço de conveniência voltado à saúde.

Maxplaza, inaugurado em 2020 , O projeto na área da medicina terá 237 consultórios e escritórios, interligados à operação capitaneada pelo Hospital Moinhos de Vento (HMV), parceiro da incorporadora Melnick Even nos empreendimentos que contemplam os HUBs da Saúde. A primeira unidade lançada nesse formato foi ona cidade de Canoas.

Apesar de não dar detalhes sobre o empreendimento que funcionará junto ao Pontal a partir do ano que vem, o HMV informa que recebeu em maio as chaves de mais uma unidade, na avenida Aparício Borges, na Capital. Segundo a assessoria da instituição, os projetos ainda poderão passar por ajustes, em virtude do replanejamento da expansão do Hospital e do redirecionamento de investimentos, em função da pandemia.

O HUB do Pontal deverá integrar as mais variadas especialidades médicas, por meio das clínicas e consultórios, oferecendo uma ampla estrutura para cuidados com a saúde.

Já a loja da Leroy Merlin terá cerca de 10 mil metros quadrados de área, uma grande operação que apostará em visual diferenciado, sem fugir de sua identidade característica. "Será maior loja da rede em shopping center do Brasil, e uma de nossas principais âncoras", destaca Ricardo Jornada, diretor corporativo da SVB PAR, holding por trás de todo o empreendimento.

Com obras iniciadas em 2018 , em um investimento de mais de R$ 300 milhões, o shopping terá mais de 28 mil metros quadrados de área operacional, com capacidade para mais de 160 lojas em três pavimentos, estacionamento coberto para mais de 1,5 mil vagas, além de salas de cinema de última geração e amplo polo gastronômico, com operações inéditas na Capital.

segunda franquia gaúcha do Hard Rock Cafe Entre elas já foi confirmada a, que terá no shopping sua maior operação no Brasil, mescla de restaurante, casa de shows e loja licenciada da marca.

O centro de compras contará ainda com um hotel da rede Hilton com amplo centro de eventos e um parque à beira do Guaíba.