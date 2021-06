Com novo endereço, Casa Perky abre loja física mais próxima do Bom Fim

Após seis anos na rua José Bonifácio, em Porto Alegre, a Casa Perky está deixando o espaço - sua primeira loja física na Capital. A mudança, no entanto, não é para longe: a loja de sapatos gaúcha vai se instalar na Santa Terezinha, nº 27, que fica na mesma quadra. Segundo a loja, a mudança de endereço ocorreu para aproximar o negócio do “coração de Porto Alegre” - o bairro Bom Fim.

A marca confirma que estará reabrindo as portas no novo endereço no dia 10 de junho. Fechada há semanas, a loja na José Bonifácio trazia apenas um cartaz em que se lia "Fechado para balanço".

“Estava na hora de dar uma repaginada e irmos para um lugar mais amplo, bem localizado, próximo de bons restaurantes e cafés que conversam muito bem com o nosso propósito”, afirma representante da Casa Perky ao JC.

Nova loja abre no dia 10 de junho na rua Santa Terezinha. Foto Perky/Divulgação/JC

Ainda no plano das ideias, a Casa Perky vem elaborando projetos de outros negócios da rua Santa Terezinha para o pós-pandemia. A loja-conceito tem uma parceria com o Caffè Santa Fermata, o Govinda Lanches, o Prato Verde e a Escola de Italiano Villa Itália, também localizados na mesma via.

“A Santa Terezinha tende a crescer muito. Quando todos estivermos vacinados e a pandemia passar, queremos trazer feiras de gastronomia e arte para a rua, para mostrar um pouco do artesanato e o comércio local. Nada é certo, mas queremos muito movimentar a rua e deixá-la ainda mais querida e conhecida, trazendo mais vida e felicidade para o pessoal do bairro”, explica a Casa.

Sobre a Perky Shoes

inaugurada em 2015 Conhecida pelas alpargatas confortáveis, a Perky Shoes foi criada em 2011 pelo casal gaúcho Rodrigo Casas e Gabriela Giovannini. Já a Casa Perky, flagship da empresa, foiem Porto Alegre, no bairro Farroupilha.

Hoje, a marca está em todo o Brasil e exporta para a Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Itália, Japão, Portugal, República Tcheca, entre outros. Além do novo endereço, a marca tem um quiosque no Shopping Iguatemi de Porto Alegre e unidades em Gramado, Brasília e Búzios.