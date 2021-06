Brique da Redenção e Brique de Sábado irão funcionar neste feriado de Corpus Christi

O Brique da Redenção e o Brique de Sábado estarão abertos nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, das 9h às 17h, em três canteiros da avenida José Bonifácio. O local fica próximo ao Colégio Militar de Porto Alegre e contará com 40 expositores.

A feira está sendo organizada pelos artesãos, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet). “A secretaria tem papel estratégico na retomada da economia, por isso nossas ações estão concentradas em gerar emprego, renda, atrair investimentos, mas principalmente ser uma secretaria amiga do empreendedor. As feiras mostram a vocação dos porto-alegrenses para o empreendedorismo e cabe a nós incentivarmos”, ressaltou o titular Rodrigo Lorenzoni.

De acordo com a Coordenação de Fomento da Smdet, a decisão de realizar a feira no feriado tem o objetivo de auxiliar os empreendedores, que tiveram prejuízos com a crise causada pelo coronavírus. “Sabemos que os expositores foram prejudicados pela pandemia e enfrentam dificuldades financeiras. O feriado é uma ótima oportunidade, pois muitas pessoas não estarão trabalhando e poderão visitar a feira com mais tempo. Além disso, reforçamos a importância dos cuidados sanitários para que tudo ocorra bem”, destaca o coordenador Oscar Peliciolli.

O trânsito na avenida José Bonifácio permanecerá nos dois sentidos. Também haverá a presença de dois food trucks. A exposição terá bancas com representantes do Brique da Redenção, Brique de Sábado e de outras feiras da cidade.