Receita Estadual combate sonegação de ICMS no setor metalmecânico

A Receita Estadual deflagrou, nesta terça-feira (1°), nova operação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação de ICMS. A ação tem como alvo uma empresa do setor metalmecânico que atua na região da Serra. O valor devido e não recolhido aos cofres públicos é estimado em R$ 1,7 milhão.

Conforme o fisco gaúcho, os indícios apontam para o descumprimento da legislação no recebimento de créditos de ICMS em pagamento por venda de produtos. Para fazer jus à prática, o contribuinte deve ser do ramo industrial, não sendo aplicável a contribuintes do ramo do comércio.

A atuação ostensiva é coordenada pela Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE) e conta com a participação de dois auditores fiscais, dois técnicos tributários e apoio da Brigada Militar, tendo como propósito a busca e apreensão de provas e documentos para subsidiar os trabalhos de auditoria fiscal.