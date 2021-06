Hard Rock Cafe de Porto Alegre será a maior operação da rede no Brasil

Pontal Shopping, que inaugura em setembro de 2022 segunda franquia gaúcha do Hard Rock Cafe Confirmada entre as operações doem Porto Alegre, anão será apenas mais um restaurante da rede mundial. O empreendimento, com mais de 100 metros quadrados de área e capacidade para mais de mil pessoas, funcionará também como casa de shows junto ao complexo à beira do Guaíba, e será a maior operação brasileira da cadeia de restaurantes temáticos.

A proposta é ter uma curadoria de shows no local, que ficará aberto da manhã à noite, mesclando restaurante, loja e casa de espetáculos. A identidade dos franqueados, que não são o mesmos à frente da operação de Gramado, na Serra gaúcha, ainda é mantida em sigilo pela direção americana da empresa.

A rede internacional de restaurantes também já está presente no Brasil nas cidades de Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Ribeirão Preto (SP).

De acordo com os empreendedores do shopping, o fato de Porto Alegre ser um polo cultural, ter uma carência de casas de espetáculos de médio porte e não contar com uma opção de lugar que integre restaurante e shows, comuns em grandes centros, pesou na decisão do Hard Rock de escolher a Capital para instalar a nova operação exclusiva da casa.

Embora tenha se expandido mundo afora como franquia norte-americana, o primeiro Hard Rock Cafe foi construído em Londres (Inglaterra), em 1971, por dois americanos. A expansão global da rede começou dez anos depois, ao estabelecer unidades nos Estados Unidos e em capitais europeias.

Completando 50 anos de atuação, o negócio já tem presença em 59 países e é famoso por aliar ambiente descontraído e temática roqueira a um cardápio de drinks e hambúrgueres, além de comercializar nas lojas dos restaurantes os famosos e desejados souvenirs da marca.