Leilão de bens da Confiança Seguros acaba sem compradores

Nenhum dos 98 imóveis de propriedade da Confiança Companhia de Seguros (que passa atualmente por um processo de liquidação extrajudicial) ofertados em leilão realizado nessa segunda-feira (31) foi arrematado. A soma dos lotes representava um total de lances mínimos de R$ 85,7 milhões. Em decorrência do resultado, os bens serão incluídos em um novo certame previsto para ser realizado de maneira online em 25 de junho, às 13h, pelo site www.leiloes.com.br.

A liquidante nomeada para a Confiança Companhia de Seguros pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), Ludmila Rodrigues Fernandes Bittencourt, detalha que serão incluídos na próxima concorrência os mesmos imóveis, mas com lances mínimos estipulados a 80% do valor da avaliação dos ativos. Assim, o total dos lances será de R$ 68,56 milhões.

Ludmila argumenta que, como muitos investidores sabiam que haveria uma segunda disputa com valores menores, era esperado que esse fator impactasse na atração de participantes nesse primeiro certame. “Faz parte do sistema de leilão, mesmo que haja um interessado a tendência é que ele fique esperando”, comenta a liquidante. Ela adianta que, dependendo do resultado da nova concorrência, será feita uma reavaliação do destino dos imóveis que eventualmente não forem arrematados.

O diretor de leilão de imóveis da Pestana Leilões, Renan Dallastra, adianta que a perspectiva é que os ativos que serão leiloados novamente no dia 25 de junho estejam disponibilizados no site (www.leiloes.com.br) já a partir dessa terça-feira (1). Ele comenta que a expectativa é de que as pessoas que já visitaram os bens que serão ofertados participem dessa próxima concorrência.

Do total dos empreendimentos que participaram do leilão dessa segunda-feira e que serão incluídos no próximo, 94 deles ficam em Porto Alegre, dois em Resende, no Rio de Janeiro, um em São Leopoldo e outro em Florianópolis. Nessa última disputa, o valor mínimo mais baixo entre as unidades que foram oferecidas foi de R$ 31 mil por uma vaga de garagem localizada na região central de Porto Alegre. Já o ativo que verificava o lance inicial mais elevado, de R$ 6,093 milhões, foi o edifício Marechal Mesquita (com sete pavimentos, inclusive o térreo), também situado no Centro da Capital.

Outro destaque, que também não teve arrematante, foi o Edifício Tuyuty, no Centro, com 600 metros quadrados e valor mínimo de R$ 1,9 milhão. A Confiança Companhia de Seguros (que tem o grupo Gboex como controlador) busca vender os imóveis para conseguir recursos para ajudar a quitar dívidas que a empresa possui.