Nova regra define futuro da geração distribuída

A maior discussão do setor elétrico no momento, provavelmente, seja a definição de um marco legal para a geração distribuída (também chamada de GD, que consiste na produção de energia pelo próprio usuário, sistema que se difundiu no País, principalmente, através dos painéis fotovoltaicos). O foco do debate gira em torno da proporção dos encargos que esse tipo de atividade deve ou não arcar. Há quem argumente que a solução onera os demais consumidores por deixar de pagar algumas obrigações e outros que é preciso colocar na balança benefícios como o fato da prática possibilitar a redução do uso de térmicas alimentadas com combustíveis fósseis (mais caras e poluentes).

havia a possibilidade de o assunto ser votado nessa terça-feira O tema foi tratado por vários agentes envolvidos com essa questão em live promovida pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) nessa terça-feira (25). Quem abriu o encontro foi o deputado federal Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), relator do projeto de lei (PL) 5.829/2019, que constituirá o marco legal da micro e minigeração distribuída de energia. O texto já ingressou várias vezes na pauta da Câmara dos Deputados, mas foi retirado. Inclusive, voltou para a pauta nesta semana (, mas não foi apreciado até o fechamento desta matéria).

Lafayette reforça que hoje não há uma lei que regule o segmento. "Isso traz insegurança para consumidores e investidores", adverte. Segundo ele, o texto apresentado no parlamento leva em consideração o desejo de popularizar e democratizar o acesso à energia solar. Contudo, ele lembra que o projeto também envolve a micro e minigeração através de fontes como eólica, hídrica e biomassa com limite de capacidade de até 5 MW (para a solar o patamar é de 3 MW).

O deputado deseja alcançar um equilíbrio que garanta o pagamento do uso da rede de distribuição e que beneficie a sociedade. Pela regra atual, Lafayette detalha que, quem instala os sistemas de GD, não precisa pagar o componente tarifário que remunera as concessionárias chamado de TUSD Fio B (Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição, correspondente ao custo do serviço prestado pela distribuidora). Pelo PL, as novas unidades consumidoras com micro ou minigeração pagarão a tarifa de forma progressiva, ao longo de oito anos. Esse pagamento ocorrerá após 12 meses de vigência da lei. Além disso, todos os sistemas de GD já implementados continuariam isentos pelos próximos 25 anos.

Sobre o cenário da geração distribuída, o diretor da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Daniel Mendes Fornani, ressalta que essa produção representa atualmente 3% da matriz elétrica nacional. Hoje, a capacidade instalada desse tipo de geração é de 5.583 MW, enquanto em 2016 era de apenas 72 MW. A projeção é que até 2030 essa potência possa saltar para algo entre 16.754 MW e 35.800 MW, dependendo das regras que serão adotadas.

Fornani enfatiza que a transição energética é uma realidade no mundo inteiro, devido ao apelo por fontes mais limpas e ao empoderamento do consumidor, quer fazer suas próprias escolhas. Ele observa que, assim como o menor impacto ambiental, a geração distribuída permite a diversificação energética, a movimentação da economia e a criação de empregos. Em contrapartida, o integrante do Ministério de Minas e Energia admite que, na norma vigente, os custos de utilização da rede elétrica acabam sendo repassados aos consumidores que não possuem sistemas de GD. "Por isso, é importante aprimorar o regramento", defende. Ele recorda que inicialmente o incentivo dado tinha como objetivo estimular uma atividade que era insipiente e que não se viabilizava por si só. Agora, o custo da tecnologia diminuiu e a sua capilaridade aumentou.

Associações divergem quanto aos impactos financeiros da modalidade

Madureira alerta que custos deverão ser repassados

Abradee/Divulgação/JC