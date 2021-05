Amazon pode comprar estúdio MGM, diz jornal

A Amazon, do bilionário Jeff Bezos, está perto de fechar um acordo para a compra do estúdio cinematográfico de Hollywood MGM. As informações são de The Wall Street Journal. Segundo fontes próximas, um contrato de quase US$ 9 bilhões deve ser anunciado ainda esta semana.

Ainda segundo a reportagem, as negociações entre a Amazon e a MGM têm sido discutidas desde o início deste ano. No entanto, apesar de as conversas terem ficado mais intensas nos últimos dias e o contrato estar mais próximo, as fontes informaram ao jornal que não há garantia de que o acordo seja firmado. Caso a operação se concretize com os valores estimados, esta será a segunda maior aquisição já feita pela Amazon, atrás apenas da compra da rede de supermercados americana Whole Foods, em 2017, por US$ 13,7 bilhões. O negócio, diz a reportagem, também reforça o objetivo da Amazon de ampliar os seus serviços de streaming.