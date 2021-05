Monte Bravo pode virar corretora para fazer IPO

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Monte Bravo, principal assessoria de investimentos credenciada pela XP, estaria em negociação com o BTG para abertura de sua própria corretora. A informação foi divulgada na edição de domingo (23) do jornal O Globo, na coluna do jornalista Lauro Jardim.

A transformação em corretora seria um passo para uma possível abertura de capital (IPO) da empresa, que poderia ocorrer até 2023. Em nota, a Monte Bravo informa que “permanece totalmente focada em prover aconselhamento independente aos seus clientes e com planos de montar sua corretora”. No entanto, ressalta que não comenta rumores de mercado.

Fundada pelos sócios Filipe Portella e Pier Mattei em maio de 2010, em Santa Maria, a Monte Bravo possui hoje 10 escritórios: São Paulo (SP), Campinas (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Brasília (DF). A empresa atua com uma carteira de R$ 17 bilhões, possui cerca 20 mil clientes e contar com 400 profissionais.