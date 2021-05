IPC-S acelera a 0,66% na 3ª semana de maio, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou a 0,66% na terceira semana de maio, após registrar 0,45% na segunda leitura do mês, informou nesta segunda-feira (24) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula alta de 7,82% em 12 meses, maior do que o avanço de 7,60% no período até a segunda semana.