Tartaruguinha Verde adquire prédio na Zona Norte de Porto Alegre e expande operações

Em um ano em que muitas escolas infantis encerram as atividades, devido às restrições impostas pela pandemia e à crise econômica, a rede Tartaruguinha Verde expandiu suas operações em Porto Alegre. No início do ano, reforçou a presença na zona norte da Capital adquirindo o prédio de uma instituição que encerrou as portas – onde implantou uma unidade focada em turno inverso e aulas bilíngues, em português e inglês.

Na unidade, chamada Villa Domi, localizada na avenida Nilo Peçanha, a Tartaruguinha Verde passou a receber neste ano além de seus próprios alunos também estudantes do Ensino Fundamental de outras instituições para atividades extra classe. Alternativa que teve boa adesão tanto de pais que matriculam seus filhos na própria instituição como de outras escolas, diz o proprietário Nilo Ortiz.

“Isso especialmente por mais que trabalhe presencialmente e precise desse apoio pedagógico para as crianças no turno oposto à escola, sejam apenas em alguns dias, por uma semana, um mês. Temos um modelo bem flexível, ao contrário de uma escola convencional”, explica Ortiz.

A perspectiva é que a nova unidade, represente até 10% do faturamento do grupo ainda neste ano e até 20% no futuro. Um dos diferenciais, diz Ortiz, é que os pais têm apoio de pedagogas no turno inverso para fazer as tarefas escolares, aulas de música, dança e acompanhamento constante de diferentes profissionais. E duas horas diárias de aulas de inglês.

“Os alunos da escolha bilíngue tem duas horas por dia ensino do idioma, sem que se fala nenhuma palavra de português neste tempo. Tem aluno de três anos que já está falando inglês. É uma imersão profunda e na melhor fase pra aprender um segundo idioma”, conta o empresário.

Ao todo, a Tartaruguinha Verde já contava com quatro escolas infantis no bairro Menino Deus, uma na Zona Sul da Capital com Ensino Fundamental, também bilíngue, a Escola Mosaico, no bairro Tristeza, atendendo alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental. Além de uma sede campestre

No sistema de turno inverso a proposta é apoiar os pais que, por razões de trabalho ou mesmo educacionais optam por reforço escolar e atividades diferenciadas aos filhos. E como muitas escolas mantêm atualmente um modelo híbrido (presencial e online), com revezamento de turnos ou dias para os estudantes, recebendo um grupo em uma semana na escola e mantendo-os na outra semana em casa, com aulas online, os pais podem contar com a alternativa de turno inverso na Tartaruguinha.

A nova unidade também oferece área de lazer, com salas de jogos, música, livros, brinquedos lúdicos, alimentação, praça de brinquedos e quadra de futebol, entre outros. Ao todo, são cerca de 50 vagas para essa modalidade.

Inicialmente apenas para alunos, a venda do Eats for Kids, lançado em outubro de 2020, foi aberta para o público. Foto: Divulgação/JC

Outro projeto iniciado em meio a pandemia, em outubro de 2020, foi uma proposta de culinária infantil. Na ausência presencial dos alunos, a Eats for Kids nasceu como um braço da escola para fidelizar as famílias. A produção de refeições quinzenal, com cardápios elaborados por uma nutricionista para cada dia da semana, já incluída na mensalidade como retribuição e estímulo aos matriculados.

A iniciativa cresceu como negócio e a venda foi aberta para o público em geral. A produção atual é de cerca de 500 refeições ao mês, com entrega terceirizada e direcionada para famílias com crianças de 6 meses a 10 anos.

“Levamos até a casa das famílias o sabor da comida da escola, que as crianças amam. São refeições congeladas, nutritivas, saudáveis e adequadas para cada faixa etária, e práticas para os pais”, explica o filho do empresário, Nilo Piccolotto Ortiz, que administra a iniciativa.

As refeições são produzidas em uma das sedes da escola, por duas cozinheiras, três auxiliares, uma nutricionista e uma pessoa para receber os pedidos e disparar as entregas. As comidinhas ficam congeladas em um freezer até o momento da saída.