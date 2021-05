Itapemirim Transportes Aéreos começa venda de passagens para primeiros voos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), do Grupo Itapemirim, começou às 12h desta sexta-feira (21) a venda de passagens para seus primeiros voos. A companhia terá seu voo inaugural no dia 29 de junho, entre os aeroportos de Guarulhos e Brasília.

anunciou a expansão da área de atuação O grupo, histórico no transporte rodoviário,no início de 2020. A ITA deve atender 35 destinos até junho de 2022, incluindo Porto Alegre. O primeiro voo na capital gaúcha está previsto para o dia 30 de junho.

A venda de passagens está disponível no site oficial e em agências de viagens parceiras. A ITA ainda oferece tarifas especiais para o lançamento, com preços a partir de R$ 119,90 incluindo feriados e datas especiais.

Segundo a empresa, os voos serão realizados por aeronaves Airbus A320, que transportam até 162 passageiros. Os aviões foram customizados e reconfigurados para oferecer mais espaço entre as poltronas.

"Todas as fileiras de assentos estão dentro dos padrões da categoria A do selo Anac de conforto. Os passageiros terão entre 79 cm e 107 cm de espaço, dependendo da localização do assento dentro da aeronave", afirma o grupo, em nota.