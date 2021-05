Confira os novos protocolos para o funcionamento dos eventos, atividades esportivas e religiosas em Porto Alegre

adotar protocolos próprios para o funcionamento de atividades na cidade A prefeitura de Porto Alegre divulgou no fim da manhã desta quarta-feira que passará, a partir de hoje, a. As novas medidas constam no decreto municipal 21.040, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Confira abaixo os novos protocolos:

Feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares:

Autorização conforme número de pessoas (trabalhadores e público) presentes ao mesmo tempo:

Até 300 pessoas: sem necessidade de autorização

De 301 a 600 pessoas: autorização do município

De 601 a 1.200 pessoas: autorização do município e autorização regional (aprovação de no mínimo de 2/3 dos municípios da Região Covid ou do Gabinete de Crise da Região Covid correspondente)

Acima de 1.200 e até 2.500 pessoas, no máximo: autorização do município; autorização regional (aprovação de no mínimo de 2/3 dos municípios da Região Covid ou do Gabinete de Crise da Região Covid correspondente) e autorização do Gabinete de Crise do Governo Estadual, encaminhada pela respectiva prefeitura

Elaboração de projeto (croqui) e protocolos de prevenção disponíveis para fiscalização

Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência:

Ambientes com circulação em pé (estandes, corredores, etc): 1 pessoa para cada 8 metros quadrados de área útil

Ambientes com público sentado: 1 pessoa para cada 4 metros quadrados de área útil

Distanciamento mínimo entre pessoas em ambientes com público sentado conforme permissão para consumo de bebidas na plateia:

Permite: 2 metros entre pessoas.

Não permite: 1 metro entre pessoas.

Demarcação visual no chão de distanciamento de 1 metro nas filas e de ocupação intercalada de cadeiras, assentos ou similares.

Distanciamento mínimo de 2 metros entre módulos de estandes, bancas ou similares quando não houver barreiras físicas ou divisórias.

Distribuição de senhas, agendamento ou alternativas para evitar aglomeração, quando aplicável.

Início e término de programações não concomitantes, quando houver multissalas, para evitar aglomeração.

Intervalo mínimo de 30 minutos entre programações com troca de público, para evitar aglomeração e permitir higienização.

Priorização para venda e conferência de ingressos, inscrições ou credenciais por meio digital e/ou eletrônico.

Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores.

Vedado compartilhamento de microfones sem prévia higienização com álcool 70% ou solução similar.

Alimentação exclusivamente em espaços específicos (ex.: praças de alimentação), com operação em conformidade com o protocolo de “Restaurantes, etc.”

Eventos infantis, sociais e de entretenimento em buffets, casas de festas, casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares:

Vedada a permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos ou bebidas

Vedada abertura e ocupação de pistas de dança ou similares

Vedada a realização de eventos com a presença de público acima de 150 pessoas, independente do ambiente (aberto ou fechado)

Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente:

Ambiente aberto: 50% da lotação autorizada no alvará ou PPCI

Ambiente fechado: 40% da lotação autorizada no alvará ou PPCI

Duração máxima do evento (para o público) de 4 horas.

Alimentação exclusivamente com operação em conformidade com o protocolo de “Restaurantes, etc.”.

Vedados alimentos e bebidas expostos (mesa de doces, salgados e bebidas).

Priorização para venda e conferência de ingressos, inscrições ou credenciais por meio digital e/ou eletrônico.

Vedado compartilhamento de microfones sem prévia higienização com álcool 70% ou solução similar.

Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores.

Eventos tipo drive-in (shows, cinemas, espetáculos, etc):

Público exclusivamente dentro dos veículos, vedada abertura de portas e circulação externa, exceto para uso dos sanitários

Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz sempre, inclusive dentro do veículo

Distanciamento mínimo de 2 metros entre veículos

Elaboração de projeto (croqui) e protocolos de prevenção disponível para fiscalização

Priorização para venda e conferência de ingressos por meio digital e/ou eletrônico

Venda de alimentos e bebidas exclusivamente por meio digital e entregues no carro

Demais eventos não especificados, em ambiente aberto ou fechado:

Realização não autorizada

Sujeito à interdição e multa

Competições esportivas:

Exclusivo para prática esportiva, sendo vedado público espectador

Autorização prévia do(s) município(s) sede

Treinos e jogos coletivos fora da competição conforme protocolos de “Atividades Físicas, etc“

Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores

Futebol profissional: Protocolo Detalhado e Manual de Diretrizes Operacionais do Futebol Gaúcho 2021 da FGF; Diretriz Técnico Operacional de Retorno das Competições da CBF; Protocolo de Operações para competições de clubes da Conmebol (2021).

Missas e serviços religiosos: