Rede Polo Supermercados inaugura operação em Alvorada em ponto da ex-Rede Dia

das 57 unidades da ex-Rede Dia no Rio Grande do Sul . A Rede Polo Supermercados erguerá as cortinas da primeira operação em Alvorada, às 8h desta quarta-feira (19). Esta é a quinta loja que o grupo abre no Rio Grande do Sul, após aquisição

Instalada na Estrada Frederico Dhil, 902, a nova loja funcionará no mesmo ponto da unidade da ex-Rede Dia no município, e chega repaginada, após investimento de R$ 2 milhões. Os 1.200 m² de área de venda foram adaptados com balcões e equipamentos de perecíveis, como açougue, friambreria e padaria, além de um laboratório de produção de pães.

"Também há um espaço para hortifrútis, mix de 4,5 mil itens de mercearia e depósito", resume o diretor executivo da Rede Polo, Fabiano Mussi.

iniciou uma série de inaugurações das lojas adquiridas da ex-Rede Dia em dezembro de 2020. A primeira a abrir as portas após o processo de reforma e adequação das novas estruturas foi a nova filial de Gravataí. Em janeiro, a Rede Polo inaugurou a loja de Esteio, e nos meses seguintes, abriu as lojas de Canoas (fevereiro) e Campo Bom (abril). Com base em Lajeado, no Vale do Taquari, a empresa que já contava com outras 11 unidades no Estado,da ex-Rede Dia em dezembro de 2020. A primeira a abrir as portas após o processo de reforma e adequação das novas estruturas foi a nova filial de Gravataí. Em janeiro, a Rede Polo inaugurou a loja de Esteio, e nos meses seguintes, abriu as lojas de Canoas (fevereiro) e Campo Bom (abril).

Para que seja possível oferecer a operação completa (visto que a antiga marca vendia somente carnes a vácuo e não tinha áreas de açougue, padaria, confeitaria e fiambreria), todas as unidades estão passando por reforma.

"O valor do investimento é o mesmo, pois precisa do mesmo tipo de adequação para a área de frio alimentar, independentemente do tamanho das lojas, apesar da maioria ser padrão", explica Mussi, emendando que com exceção da unidade de Esteio (600m²), as demais ocupam áreas entre 1.000 m² e 1.200 m².

Ainda de acordo com o diretor-executivo da Rede Polo, na última semana de junho será inaugurada a loja de São Leopoldo, atualmente em obras. A exemplo das demais unidades, a operação funcionará no mesmo ponto que era ocupado pela filial da ex-Rede Dia no município. "Dentro do estudo de viabilidade econômica já temos previstas outras quatro lojas para este ano", informa Mussi. "Confirmado, temos os municípios de São Jerônimo e Venâncio Aires." Segundo o executivo, ainda não há planos concretos para a capital gaúcha.