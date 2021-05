Prédio do antigo bar IN Sônia dará lugar a 'hub' de restaurantes na Cidade Baixa

Meses após o popular bar IN Sônia fechar as portas, o imóvel volta a ter vida com a chegada de um "hub" de restaurantes. Provisoriamente, o prédio de número 822 na rua José do Patrocínio - no bairro Cidade Baixa, região boêmia de Porto Alegre - tornou-se uma pizzaria, mas trocará de identidade novamente ainda neste mês. A Puberia, dos mesmos proprietários do Mister X e da Pizza Portata, deve começar a operar nos próximos 15 dias na Cidade Baixa.

encerrou as atividades O IN Sôniade novembro de 2020. O bar era um ponto de encontro da população jovem de Porto Alegre, que preenchia a rua enquanto aproveitava as bebidas de preço amigável.

Ao perceber que o local ficou vago com a saída do IN Sônia, os empresários Liandro João Bulego, Leandro Aguirre e Marcia Aguirre decidiram aproveitar a oportunidade para trazer à Cidade Baixa a Pizza Portata, que já funcionava em outra região da Capital. Antes operando no Delivery Center, no bairro Rio Branco, o restaurante trocou de endereço em março deste ano.

“Nós já estávamos procurando outro local para a Pizza Portata. Então, o imóvel em frente o Mister X ficou vago e não pensamos duas vezes”, relata Bulegon. O restaurante de sanduíches Mister X opera também na José do Patrocínio há 11 anos.

A fachada e o interior do imóvel já foram reformados, mas passará por uma segunda troca de identidade ainda neste mês.

O interior e a fachada do imóvel alugado já passaram por uma reforma completa. A Portata funciona tanto por delivery como em regime presencial, respeitando os decretos estaduais de contenção à Covid-19.

Nas próximas semanas, o novo espaço da pizzaria mudará de identidade novamente. Os coproprietários estão abrindo a Puberia, um "hub" de marcas do setor de bares e restaurantes. O local contará com pizzas, drinks e cervejas especiais, massas e sanduíches - através da Portata e outros negócios individuais ainda em desenvolvimento.

"Nós estamos lidando com duas interfaces: a digital e a analógica. A Puberia será o lugar físico que reunirá diversas marcas, que aparecerão individualmente nas redes sociais e aplicativos de delivery. A ideia é fortalecer essas marcas no plano presencial e garantir a participação delas no digital", explica Bulegon.