Motoristas fazem filas em quatro cidades do RS para comprar gasolina sem impostos

Assim como ocorre com as filas de vacinação contra a Covid, abastecer o carro livre dos impostos que incidem sobre combustíveis levou motoristas a dormirem dentro dos veículos em cincos postos de gasolina na madrugada de terça-feira (18).

No Dia da Liberdade de Impostos (DLI), organizado pelo Instituto Liberdade , foram comercializados 10 mil litros com custo reduzido, em postos de combustíveis de quatro cidades do Estado, para simbolizar o peso da carga tributária no produto.

A ação ocorreu nos postos Sim da Capital, nas Rua Souza Reis e Avenida Ipiranga, em Bagé, Caxias do Sul e Pelotas. Cada motorista recebeu uma senha e cada um podia abastecer 20 litros por R$ 2,99, cerca de 45% abaixo da média do mercado, diz o presidente do Instituto Liberdade, Guilherme Benezra. Foram cem senhas por posto participante.

Nesta terça-feira foi o último dia da ação, iniciada na sexta-feira (14), em sua 17ª edição. A data escolhida é o momento do ano em que os brasileiros 'param de pagar impostos', ou seja, até meados de maio todo o fruto do trabalho da população é dedicado ao pagamento de tributos, de acordo com Benezra.