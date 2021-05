Grupo dono da Panvel fatura R$ 735,8 milhões no 1º trimestre de 2021, alta de 12%

Na carona da maior demanda na pandemia, o grupo Dimed, dono da rede Panvel Farmácias, faturou R$ 735,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 12% em relação ao memso períodod e 2020. Já o lucro líquido ajustado avançou 20,3%. O balanço do grupo, com capital aberto na bolsa de valores (B3), foi divulgado na manhã desta terça-feira (18).

O lucro líquido ajustado, que considera efeitos não-recorrentes, totalizou R$ 19,7 milhões. Sem esses efeitos, o resultado alcançou de R$ 21,3 milhões, com alta de 29,9%, segundo a companhia, com sede no Rio Grande do Sul. O faturamento das lojas de rua chegou a aumentar 20,3%.

A rede vem registrando expansão acelerada de pontos físicos , com combinação de venda por e-commerce e retirada na loja mais próxima do cliente, por exemplo. As vendas digitais representaram 15,3% dos negócios do varejo e cresceram 67,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O EBITDA ajustado no primeiro trimestre ficou em R$ 37,5 milhões, equivalente a 4,6% da receita bruta, e 10,5% acima do mesmo período do ano passado, pré-pandemia.

Uma das frentes que impactou o negócio, segundo o grupo, foi a operação do Panvel Clinic, com oferta de vacinas e testes nas lojas. Exames de Covid-19 são um dos mais requisitados. A rede também apoia a imunização da Covid-19, com aplicação das vacinas fornecidas pelo SUS.

A empresa abriu 145 novas salas de atendimento para aplicar testes de Covid em 2021 até o mês de abril, totalizando 237 filiais aptas para realizarem o serviço, infoma a marca. Foram feitos mais de 200 mil testes para detectar o novo coronavírus.

“Mesmo com o desafiador período de agravamento das restrições por conta da pandemia de coronavírus, especialmente em fevereiro e março, e conectados ao nosso propósito, mantivemos a operação para atender aos nossos clientes”, destacou o presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto, por nota.

Outra área responsável pelo desempenho das vendas é a de Produtos Panvel, desenvolvidos pela empresa e com produção própria. A participação ficou em 8,1% no primeiro trimestre, acima dos 6,9% obtidos em igual período do ano passado. O crescimento foi de 30,9% no confronto dos dois períodos.

Foram investidos R$ 27,8 milhões no período, quase o dobro do valor do 1º trimestre de 2020. Em 2021, a meta é abrir 65 novas lojas. Foram sete novas de janeiro a março. Hoje são 477 unidades no Estado, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo.