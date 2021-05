Brasil ultrapassa US$ 10 bi em exportações do setor em abril

As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em abril, ancoradas nas vendas de produtos como soja, carnes (bovina, suína e de frango) e produtos florestais, atingindo a cifra recorde de US$ 13,57 bilhões. O crescimento foi de 39% em relação aos US$ 9,76 bilhões exportados em abril de 2020. Em nenhum mês de abril da série histórica 1997 a 2021 o valor exportado havia ultrapassado a marca de US$ 10 bilhões.

As importações do agronegócio também subiram, passando de US$ 1,01 bilhão em abril de 2020 para US$ 1,15 bilhão em abril de 2021 ( 13,5%). O saldo da balança ficou em US$ 12,4 bilhões. Apesar do valor recorde exportado pelo agronegócio, o montante não foi suficiente para aumentar a participação do setor nas exportações brasileiras, portanto, a participação diminuiu de 55,4% em abril do ano passado para 51,2% em abril deste ano.

No mês passado, a venda de soja em grãos para o exterior somou US$ 7,2 bilhões, alta de 43,1% ante abril de 2020. A oleaginosa bateu recorde de volume exportado de todos os meses, com 17,4 milhões de toneladas no mês de abril. Os preços médios também subiram 22,3%, chegando a suplantar US$ 400 por tonelada.A China foi o principal importador de soja brasileira em abril deste ano. As exportações de carnes foram recorde para o mês, com US$ 1,57 bilhões em abril 2021 ( 22,7%). Houve aumento de valor e volume de todas as principais carnes exportadas pelo Brasil. A carne bovina foi a principal carne exportada, com US$ 705,32 milhões ( 22,5%). Houve crescimento também das exportações de carne de frango e suína, que foram de US$ 598,01 milhões ( 18,2%) e US$ 230,61 milhões ( 40,7%), respectivamente.

O valor recorde exportado de carne bovina em abril pode ser explicado em função, principalmente, do incremento das exportações para alguns mercados: Estados Unidos ( US$ 46,36 milhões); Chile ( US$ 22,50 milhões) e Filipinas ( US$ 20,49 milhões).