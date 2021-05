Ânima Educação incorpora a Laureate Brasil em negócio de R$ 4,6 bi

A Ânima Educação, uma das principais organizações educacionais particulares de ensino superior do País, anunciou a aquisição de todos os ativos brasileiros do grupo norte-americano Laureate. A partir de maio, a companhia passa a ser o quarto maior maior player de educação privada do País em número alunos e o 3º em receita líquida, com o portfólio de marcas mais valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. Entram no negócio das faculdades Fadergs e UniRitter, ambas do Rio Grande do Sul.

A negociação, iniciada em novembro de 2020, foi aprovada pelo Cade em 23 de abril. A transação, no valor de R$ 4,6 bilhões, envolve ainda as marcas Universidade Anhembi Morumbi (UAM), a Business School São Paulo (BSP), em São Paulo; a Universidade Salvador (UNIFACS), na Bahia; a Universidade Potiguar (UnP), no Rio Grande do Norte; e o Centro Universitário IBMR, no Rio de Janeiro.

Para Marcelo Bueno, CEO da Ânima, a fusão está alinhada ao propósito de oferecer a todos um ensino de qualidade e acessível. “Trata-se da maior transação de ganho de valor da educação brasileira. Essa integração possibilitará uma oferta expressiva de ensino de qualidade, com uma combinação de portfólio para outros estados onde a educação é mais vulnerável”, explicou.

Com a integração, será formada uma comunidade de aprendizado de mais de 350 mil pessoas, composta por mais de 330 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 16 instituições de ensino superior. O acordo também inclui a venda da FMU, em São Paulo, para a Farallon Capital, no valor de R$ 500 milhões.

A Ânima também se tornará um dos principais players na educação continuada na área médica. A companhia passa a contar com mais de 10,7 mil alunos e 1.720 vagas anuais, localizadas em cinco capitais e grandes cidades do Brasil. O segmento já estava na estratégia da companhia, que vem investindo no desenvolvimento e infraestrutura nos últimos anos.

Em 2021, a Ânima prevê investir cerca de R$ 100 milhões, em aprimoramento das metodologias e ferramentas da educação híbrida, além da expansão da estratégia EAD da Laureate e aceleração de projetos digitais.