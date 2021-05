Abertura dos free shops na fronteira com Uruguai é adiada

A vontade dos gaúchos de cruzar a fronteira com o Uruguai para tirar o atraso das comprinhas em free shops vai ter de esperar mais um pouco para ser satisfeita. A expectativa de reabertura das lojas nesta segunda-feira (17) foi frustada. O aviso nas páginas do Facebook das redes que operam nas cidades fronteiriças é claro:

"Prezado amigo e cliente. Em decorrência da nova prorrogação do Decreto da Presidência da República, comunicamos que permaneceremos fechados até o dia 23 de maio", diz o Barão Free Shop, que tem unidades em Rivera, vizinha de Santana do Livramento.