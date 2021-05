Venda da CEEE-D é alvo de questionamento de sindicatos de técnicos industriais e administradores

mais um entrave na conclusão da venda da CEEE-D O governo do Estado pode terao grupo Equatorial, cuja homologação já foi interrompida por decisão judicial na semana passada, atendendo a uma ação pública movida por ex-diretores e técnicos da companhia.

Alegando que o negócio proposta pelo governo pode trazer danos irreparáveis ao erário público, o Sindicato dos Técnicos Industriais (Sintec-RS) e o Sindicato dos Administradores (Sindaergs) estão pedido a inclusão, como um terceiro interessado no caso, no processo que já tramita no tramita no Tribunal de Contas do Estado (TCE)

“São especialmente três pontos que nos preocupam. Um deles é valor do negócio estipulado pelo Estado para fazer esse desinvestimento. Por lei, deveria seguir algumas regras, porque o governo alega que o faz para alocar recursos em outras áreas. Mas se decidiu vender por um valor irrisório solicitando um mínimo de R$ 50 mil, concretizado em R$ 100 mil, o que não atende esses objetivos”, argumenta César Augusto Borges.

Outros pontos questionados pela entidade é a negociação em torno do ICMS em atraso e que seria pago pela empresa e o governo, considerado parte do que o Estado ganharia com a transação, assim como o cálculo considerados dos bens e propriedades que o Grupo Equatorial iria transferir a posse ao governo. Borges diz que é preciso entender melhor que bens são esses e se o cálculo considerado de valores dos mesmos leva em conta que o poder público, como sócio majoritário da CEEE, já era detentor da maior parte deles.

“Estão considerando como pagamento bens como construções e terrenos que, na verdade, já pertenciam ao Estado. Precisamos ter mais claro quais são os valores efetivamente desses repasses feitos e verificar se não há um prejuízo ao erário público”, diz Borges

O Sintec e o Sindaergs também querem ter acesso, como parte interessada, no estudo feito para se chegar ao cálculo do valor que receberá o Estado pelo montante do ICMS que a companhia deve aos cofres públicos. Isso porque na negociação, diz Borges, o Estado abriu mão de receber desse ICMS com a transferência de bens e propriedades que hoje são da companhia.

“É necessário evitar que o erário receba um valor inferior ao débito, visto que já era sócio majoritário, e se, neste está recebendo apenas a parte que não lhe cabia. Pedimos ao TCU que faça essa aferição”, acrescenta Borges.