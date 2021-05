Superporto do Rio Grande tem movimentação recorde em abril

O Superporto do Rio Grande teve, em abril, a maior movimentação mensal de cargas de em sua história. No mês passado, foram movimentadas 4.467.568 toneladas no complexo portuário riograndino, superando o recorde anterior de 4.401.716 toneladas de junho de 2020. Em relação a abril de 2020, quando foram registradas 3.897.977 toneladas, o aumento foi de 14,61%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela Portos RS.

O complexo de Rio Grande envolve o porto público, os cinco terminais particulares arrendados, os dois estaleiros e os quatro terminais de uso privado de empresas. No primeiro quadrimestre de 2021, o Superporto já soma uma movimentação de 11.807.466 toneladas, um aumento de 5,28% na comparação com os quatro primeiros meses de 2020. Em números absolutos, foram 592.341 toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado. A movimentação de contêineres representou um aumento de 8,57%, alcançando 221.345 TEUs (unidade equivalente a 20 pés).

Com relação às movimentações no Superporto, os destaques de maior aumento percentual de cargas no primeiro quadrimestre ficaram por conta da celulose, que aumentou suas movimentações em 6,17%, trigo (12,58%), farelo de soja (20,60%) e madeira (311,92%).

Já as exportações do período no complexo mostraram mais uma vez o forte movimento de exportação de farelo de soja, com um aumento de 17,91% e de madeira, representando um incremento de 331,74% em relação à 2020.

A China continua sendo o primeiro destino das exportações, com 50,76% das cargas, seguida de longe pela Coreia do Sul (5,21%), Estados Unidos (4,21%), Vietnã (4,17%) e França (3,92%). Já entre as origens das importações, a Argentina está em primeiro lugar no ranking, com 12,63% do volume de movimentações, seguida por Marrocos (11,50%), China (11,39%), Estados Unidos (8,01%) e Rússia (5,90%).

Porto de Pelotas segue apresentando crescimento

Maior volume de cargas nos primeiros quatro meses do ano foram toras de madeira

Superintendência PortosRS/divulgação/jc

O porto da cidade de Pelotas, que registrou em março sua melhor movimentação da história (130.148 toneladas), teve em abril crescimento de cargas em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram movimentadas 124.503 toneladas no terminal, um crescimento de 62,53% em relação a abril de 2020. Já no acumulado do quadrimestre, que somou 438.155 toneladas, houve aumento de 30,96% em relação ao período entre janeiro e abril de 2020. O maior volume de cargas nos primeiros quatro meses do ano foram toras de madeira, que somaram 341.763 toneladas, um aumento de 11,57% ante o primeiro quadrimestre do ano passado. No entanto, No entanto, o maior incremento em movimentação foi registrado nas cargas de clínquer, minério utilizado para a fabricação do cimento. Entre janeiro e abril de 2021, o produto somou 96.392 toneladas, um aumento de 241,05% em relação ao mesmo período do ano anterior.







Porto Alegre registra queda de atividades

Em abril, foram registradas 80.541 toneladas, queda de 29,42% ante o mesmo mês de 2020

MARCELO G. RIBEIRO/ARQUIVO/JC