Dólar forte no exterior pesa contra real e supera R$ 5,30 na máxima intraday

Por causa resultado do IGP-10, O dólar sobe no início da sessão desta segunda-feira (17), em linha com o comportamento no exterior, onde a moeda ganha força ante a maioria das pares do real. Os juros longos dos Treasuries passaram a subir depois de uma abertura em queda.ganham importância os bastidores das reuniões trimestrais de diretores do Banco Central com economistas de São Paulo ao longo desta segunda-feira. O Ibovespa futuro abriu em queda, também em linha com o mercado internacional. As bolsas na Europa e os índices futuros de Nova Iorque recuam neste início de manhã.

Às 10h09min, o dólar à vista subia 0,54%, cotado a R$ 5,30

mercados da Ásia, Na Europa, assim como em algunsé predominante a preocupação com o agravamento da pandemia por Covid-19. O aumento de casos fez Cingapura e Taiwan retomarem medidas restritivas à circulação das pessoas. Na agenda do Congresso Nacional nesta segunda-feira, é aguardada a leitura do parecer sobre a reforma administrativa.

Sobre política monetária nos Estados Unidos, os agentes econômicos estão bastante atentos a quaisquer sinais sobre eventual fim do ciclo de relaxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Para analistas do DZ Bank, o presidente da instituição, Jerome Powell, deve anunciar os planos para começar a retirada de estímulos em agosto deste ano.

Mais cedo, a distrital do Federal Reserve em Nova Iorque divulgou que o índice de atividade industrial Empire State caiu de 26,3 em abril para 24,3 em maio. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda a 24,8 neste mês.

Divulgado cedo pela FGV, o IGP-10 subiu 3,24% em maio, após ter aumentado 1,58% em abril. O resultado ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão (3,11%).

Agência Estado