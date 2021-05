Vinícolas da Região dos Altos Montes recebem selo de Indicação de Procedência

Cinco vinícolas da Região dos Altos Montes, localizada nas cidades de Flores da Cunha e Nova Pádua, na serra gaúcha, receberam na semana passada o Certificado de Produto Aprovado para o uso do Selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes Safra 2020. Trata-se da primeira safra de vinhos dos Altos Montes com o selo de procedência. As certificações foram entregues no dia 13 pela Associação de Produtores de Vinhos dos Altos Montes (Apromontes).

Cada uma das vinícolas recebeu seu certificado individualmente. As entregas contaram com a presença dos prefeitos de Flores da Cunha, César Ulian (PP), e de Nova Pádua, Danrlei Pilatti (PP), do presidente da Apromontes, Filipe Panizzon, e dos coordenadores da IP dos Altos Montes, César Curra e Giovani Fabian.

Luiz Argenta Vinhos Finos, Vinhos Viapiana, Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina e Vinhos Fabian foram as vinícolas que receberam a aprovação. Em janeiro deste ano, 11 amostras de vinhos passaram por avaliação técnica e degustação às cegas. Todas foram recomendadas pelos sete enólogos avaliadores.

O coordenador da IP Altos Montes, Giovani Fabian, explica que a certificação é importante, não apenas pelo selo na garrafa, mas porque envolve a comunidade e proporciona ter mais agricultores investindo nos vinhedos da região. "Também influencia as vinícolas a terem um padrão de qualidade dos vinhos sempre alto", afirma.

Para Fabian, o selo também servirá de atração para turistas, pessoas que terão a oportunidade de consumir um vinho com qualidade reconhecida dentro da região e comparar com o de outras regiões.

Cada Selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes Safra 2020 é destinado a um tipo de vinho específico de uma vinícola. O certificado de que as bebidas estão aptos a receber o selo da IP é a finalização de um processo que começou em outubro de 2020, com a inscrição de cada tipo de vinho pelas empresas.

A certificação tem validade de 120 dias para o vinho ser lançado no mercado. Fabian explica que, caso o vinho fique pronto depois deste prazo, a vinícola pode solicitar uma reavaliação do certificado. Nestes casos, a bebida passa por uma nova análise e ganha mais 120 dias para o lançamento.

Vinícolas e vinhos aprovados